In relazione agli ultimi sbarchi di immigrati clandestini che hanno raggiunto le coste del sud Sardegna a bordo di vari barchini negli scorsi giorni, oggi è stato tratto in arresto un cittadino algerino di 44 anni, poiché respinto dal territorio nazionale nel 2020 e rientrato in Italia prima del previsto periodo di autorizzazione al reingresso (tre anni).

Lo straniero era stato intercettato a bordo di un barchino al largo delle coste sud-occidentali nelle scorse giornate, durante i servizi di pattugliamento in mare finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina attuato dalle forze in campo con la collaborazione di Frontex.

I migranti, una volta sbarcati a Sant’Antioco sono stati condotti presso il Centro di accoglienza di Monastir, dove al termine delle procedure di identificazione svolte dall’Ufficio Immigrazione, che si è avvalsa della Polizia Scientifica per il foto-segnalamento e i rilievi dattiloscopici, è stata riscontrata la violazione prevista e punita dal testo unico sull’immigrazione nei confronti di uno di essi (art. 10 del D.Lgs 286/98).

L’arresto dello straniero è stato convalidato dal locale Tribunale ed al termine del giudizio direttissimo lo straniero verrà nuovamente espulso.

