“Il via libera del Consiglio dei Ministri al Parco eolico di Gomoretta rischia di compromettere la candidatura della Sardegna e dell’Italia del progetto Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos a Lula. Siamo davanti ad una decisione autolesionista perché a fronte dei possibili limitati benefici derivanti dalla realizzazione del Parco eolico, mette in discussione un progetto che avrebbe ricadute eccezionali non solo per la Sardegna ma per tutto il Paese. Uno dei miei primi atti da parlamentare, spero con molti altri colleghi, sarà una richiesta formale rivolta a questo e al nuovo governo perché riveda immediatamente questa scelta”.

Così Silvio Lai, deputato del Partito Democratico sul via libera al Parco di Gomoretta da parte del Consiglio dei Ministri.

“È obiettivo condiviso da tutti lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e la situazione geopolitica internazionale rendono ancora più pressanti gli interventi e le azioni che vadano con decisione in questa direzione. Questo non significa dover dare parere favorevole a qualsiasi progetto che venga presentato. Nel caso in oggetto, c’è una vera e propria incompatibilità, confermata dai fisici con la candidatura per l’Einstein Telescope perché uno dei requisiti per poter ospitare il progetto è la totale assenza di rumore nell’area circostante. L’avvio di un parco eolico nelle vicinanze non potrebbe che portare ad escludere il sito dai potenziali candidati. Sarebbe una perdita incalcolabile, e non solo dal punto di vista economico e non solo per la Sardegna.

Chiedo quindi che sin da subito si rivaluti il parere del Consiglio dei Ministri che tra l’altro aveva già ricevuto parere negativo da due ministeri.”

