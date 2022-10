La Dinamo Women subisce la prima sconfitta in campionato ma il divario è sicuramente troppo ampio. Nel big match della quarta giornata di Legabasket, le biancoblù perdono per 84-60 contro Venezia, una delle favorite per la vittoria dello scudetto.

Le ragazze di Restivo ha ceduto sin dal secondo quarto, quando le rotazioni limitate (vista l’assenza della Makurat) e lo strapotere delle padrone di casa hanno indirizzato la partita. A tal punto che la Reyer ha allungato fino al +24 finale.

Il presidente di Venezia, Casarin, ha consegnato alla giocatrice della Dinamo Carangelo, ex di giornata, una maglia celebrativa per la sua carriera in Laguna.

