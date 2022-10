Con una lettera su Facebook indirizzata ai cittadini monserratini Tiziana Mori, giurista e Dirigente di Terzo settore, già Assessore alle Politiche Sociali, Casa, Famiglia, Salute e qualità della vita, Ufficio Europa per il Comune di Monserrato ha comunicato che l’ingresso del Comune di Monserrato nel Network Europeo dei Comuni amici famiglia. Da Bruxelles è arrivato il certificato ufficiale.

L’approccio del Network politiche familiari in Europa – sottolinea Mori – nasce il 5 ottobre 2018, dopo solo un anno dalla costituzione del Network italiano, con la firma del presidente della Provincia Autonoma di Trento Ugo Rossi e della presidente Elfac Regina Maroncelli si è sancito l’accordo per la nascita del Network europeo dei comuni amici della famiglia.

“L’Elfac si è posta l’obiettivo di portare nei 21 paesi europei ai quali appartengono le Associazioni di famiglie numerose che rappresenta, l’idea di mettere al centro la famiglia negli interessi delle amministrazioni e della società civile, come motore di benessere e di sviluppo per la società intera. In soli 3 anni già 60 Comuni dei diversi paesi europei hanno aderito all’iniziativa. Una prospettiva molto interessante è proprio la Rete che unisce queste diverse amministrazioni e le rende capaci di comunicare e scambiarsi buone prassi, un modo per “unire” un’Italia e un’Europa non sempre allineate”.

