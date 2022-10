Questa mattina un giovane di 20 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Sassari per atti persecutori e lesioni personali nei confronti della sua ex fidanzata e si trova ora ai domiciliari.

La ragazza ha denunciato di aver ricevuto continui messaggi e chiamate, circa 90, da parte del giovane la sera del 16 e il pomeriggio del 17 ottobre: durante una di queste telefonate lo stalker avrebbe minacciato di morte sia lei che il suo nuovo compagno.

E proprio con quest’ultimo, suo coetaneo, ci sarebbe stata anche una lite in strada, in via Dante, dove sarebbero comparse una mazza da baseball e un tubo metallico. Durante il litigio la ragazza ha riportato lesioni a una mano.

Così i poliziotti sono intervenuti dopo una segnalazione e hanno denunciato entrambi per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il giovane, non residente a Sassari, è stato rintracciato dalla Polizia nei pressi dell’abitazione della ex e non ha saputo fornire spiegazioni riguardo la sua presenza nell’area in questione.

