Alghero, abbandona per strada 24 buste di rifiuti: rintracciato, rischia sanzioni

Un uomo ha abbandonato 24 buste di rifiuti ad Alghero. Grazie alle indagini di Polizia e Forestale è stato rintracciato: rischia pesanti multe e il ritiro della patente

Un grave episodio di inciviltà ambientale si è consumato lungo le strade di Alghero, dove un individuo ha depositato illegalmente ben ventiquattro sacchi di immondizia indifferenziata. Nonostante il tentativo di occultare l’illecito, il responsabile è stato rintracciato dalle autorità competenti e ora deve rispondere di pesanti violazioni che potrebbero costargli care, non solo in termini economici ma anche amministrativi, con la possibile “sospensione della patente”.

L’operazione è scattata a seguito del rinvenimento di 24 buste di rifiuti domestici abbandonate sul ciglio della carreggiata. La risposta delle istituzioni è stata immediata e coordinata: il Nucleo ambientale della Polizia locale ha lavorato in stretta collaborazione con il Corpo forestale della Sardegna, beneficiando inoltre del supporto dei residenti che hanno fornito indicazioni preziose.

Grazie a una minuziosa attività d’indagine, gli inquirenti sono riusciti a risalire con certezza al veicolo utilizzato per il trasporto e, di conseguenza, all’identità del proprietario.

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