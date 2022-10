Conto alla rovescia per TEM (Tourism Experience Management) Sardinia 2022, uno dei principali appuntamenti di valenza nazionale e internazionale sul “Turismo esperienziale”, si terrà a Cagliari dal 28 al 30 ottobre 2022 nella splendida cornice dei Bastioni Saint Remy (passeggiata coperta e giardino sotto le mura).

L’evento TEM Sardinia 2022, oltre ad avere una precisa mission: rispondere a un inarrestabile trend del mercato delle vacanze, sempre più orientato verso il turismo esperienziale, rappresenta il lancio di una piattaforma di interazione tra gli operatori del mondo vacanze in ambito nazionale e internazionale (tour operator, agenzie di viaggio e media) e tutti gli attori del sistema territoriale Sardegna (strutture turistico-ricettive, enti locali, servizi turistici integrati, sistemi produttivi).

L’evento – organizzato dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna insieme a INSULA, la Divisione Agrifood e Marketing Territoriale del Cipnes – si articola in tre giornate: le prime due giornate (28 e 29 ottobre) saranno dedicata agli incontri B2B fra i buyer (tour operator, agenzie di viaggio e OTA) e le imprese del settore turistico ricettivo della Sardegna (hotel 4 e 5 stelle), meeting e convegni sul turismo esperienziale e la promozione dei diversi distretti territoriali.

Nella giornata di Domenica 30 ottobre ampio spazio alla rubrica letteraria “A proposito di… !!” L’ingresso all’aree esperienziali sarà aperto al pubblico, che potrà assistere ad un ampio programma di iniziative collaterali e laboratoriali (sfilate di moda con atelier e sartorie della Sardegna, eventi artistico-folkloristici e musicali, presentazione delle filiere produttive dei maestri artigiani di Sardegna). Il programma di animazione artistica e enogastronomica si terranno tutti i giorni dal 28 al 30 ottobre nell’area esterna “Giardino sotto le mura” e nelle aree tematiche interne inserite nella prima parte della passeggiata coperta.

Quattro le sezioni tematiche immersive proposte per raccontare la vera anima della Sardegna:

– I sentieri del turismo enogastronomico;

– I sentieri del turismo attivo e sportivo;

– I sentieri del turismo archeologico;

– I sentieri del turismo religioso e tradizioni popolari.

TEM Sardinia 2022 mira a rappresentare per gli operatori un luogo d’incontro ideale per stringere relazioni di valore con buyer e decision maker in un ambiente innovativo e cosmopolita e un’occasione per i territori e i sistemi produttivi per raccontare agli stakeholder del mondo vacanze contenuti e elementi di unicità.

Per consultare il programma completo delle tre giornate visitare il sito web: www.temsardinia.it