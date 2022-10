Questa mattina l’area metropolitana di Cagliari si è svegliata sotto un cielo coperto da nebbia fitta.

In alcuni tratti della 154, 131 e all’ingresso del capoluogo sardo, infatti, il traffico si è bloccato ed è andato a rilento.

Per lo stesso motivo son stati dirottati ad Alghero i voli provenienti da Bergamo e Verona. Altri due (da Torino e Cuneo) stanno volando in tondo sopra Villasimius, in attesa dell’evolversi della situazione. Per le partenze, invece, non è stato segnalato alcun problema.

Da quanto si apprende, la nebbia fitta è data dall’alta pressione sommata alle alte temperature di quest’ultima settimana nell’Isola. Nella giornata di ieri, infatti, son stati raggiunti i 34 gradi.

