Si era presentato ai militari come vittima di furto della sua auto, ma in realtà, dietro quelle rivelazioni vi era uno scaltro piano. Così, i Carabinieri della Stazione di Stampace di Cagliari hanno denunciato un 27enne per simulazione di reato.

Lo scorso 8 ottobre, l’uomo aveva denunciato ai carabinieri il furto della propria Nissan Micra. Dalle indagini si è accertato invece che il ragazzo aveva causato un sinistro stradale e che si fosse allontanato dal luogo dell’incidente, abbandonando il veicolo.

