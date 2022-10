Nella giornata di ieri, ad Arbus, un 51enne del luogo, disoccupato, già gravato da precedenti denunce, è stato sottoposto agli arresti domiciliari per tentato furto.

Dopo aver ricevuto una segnalazione del personale sanitario in servizio nel poliambulatorio “Casa della Salute” di via Cavallotti, l’uomo è stato sorpreso all’interno di uno studio medico intento a rubare farmaci.



Mentre il titolare non era presente, il 51enne aveva infatti sottratto cinquanta confezioni di farmaci, molti dei quali acquistabili solamente tramite prescrizione medica. Era stato lo stesso ad apporre il timbro del medico prima della tentata fuga.

L’uomo però è stato prontamente fermato dai carabinieri della locale Stazione, recuperando tutta la refurtiva che è stata restituita al titolare dello studio medico.



Ora il 51enne si trova agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa della convalida del Tribunale di Cagliari.

