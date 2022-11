Un’altra molestia sessuale a Cagliari. Questa volta nel quartiere di Is Mirrionis, in via Nebida, dove una ragazzina di 13 anni è stata approcciata da un uomo tra i 35 e i 40 anni che le ha chiesto: “Fai sesso con me?”. La giovane è scappata in lacrime e ha chiamato subito i genitori che hanno sporto immediatamente denuncia.

L’episodio è accaduto domenica 23 ottobre, ma i familiari hanno deciso di contattare le forze dell’ordine dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a una bambina di 10 anni nel parchetto di via Talete al Cep.

Come già affermato qualche giorno fa, si ipotizza che il maniaco possa essere lo stesso, sebbene vi siano alcune differenze tra i due casi: l’uomo di Is Mirrionis sarebbe stato a bordo di un’auto, dalla quale si è sporto per chiedere alla tredicenne se ci fosse un gruppo disposto a fare sesso con lui, poi si è rivolto direttamente alla ragazzina per avere un rapporto.

Resta valido quindi l’appello dell’avvocato Gianfranco Piscitelli, che si sta occupando del caso della bimba del Cep: “Chiunque abbia subito molestie negli ultimi anni presenti denuncia. Servirà alle indagini sull’uomo che sta molestando donne e minorenni in diversi quartieri. Bisogna capire se si tratti della stessa persona”.

