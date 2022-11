Non solo Monte Urpinu, in queste ore c’è molta apprensione anche per il parco di Molentargius e i fenicotteri che lo popolano.

L’unità di crisi regionale è al lavoro dopo l’allarme lanciato dalle autorità. L’intenzione è quella di valutare al più presto Molentargius nel caso in cui dovessero esserci uccelli morti, così da avviare i dovuti controlli e capire se l’influenza aviaria si sia estesa.