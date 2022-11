L’amministrazione comunale di Guasila ha deciso di illuminare di blu il proprio comune per la giornata mondiale del diabete. Un modo per sensibilizzare la popolazione su un tema che vede la Sardegna detenere il primato d’incidenza in Italia.

Sul suo profilo social, la sindaca Paola Casula ha dichiarato: “L’obiettivo di questa giornata è quella di stimolare tutti ad una maggiore cura nella prevenzione e nella diagnosi precoce affinché tecnologie, farmaci e supporto siano a disposizione di tutte le persone. Siamo al fianco di chi vive la malattia tutti i giorni”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it