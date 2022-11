Gli abitanti di Sant’Antonio di Santadi sono esasperati dal rumore fortissimo provocato dai motori degli aerei che si esercitano tutti i giorni nel poligono di Capo Frasca.

Il centro abitato dista un solo chilometro dall’area di addestramento militare e talvolta gli aerei volano talmente bassi che tremano anche i muri di casa.

A niente sono serviti gli appelli alle istituzioni locali e regionali, per questo un gruppo di cittadini si è riunito in un’assemblea per intraprendere una causa collettiva per inquinamento acustico nei confronti dell’aeronautica. Le richieste sono chiare: chiedono che gli aerei volino più alti e soprattutto lato mare, non sopra le abitazioni.

Nella giornata di ieri è stata inviata una Pec al Ministro della Difesa Guido Crosetto in cui si chiede un intervento immediato.

