Aveva mezzo grammo di droga del tipo Kief, un nuovo stupefacente particolarmente forte che amplifica gli effetti della marijuana. La sostanza è stata posta sotto sequestro e verrà inviata presso il laboratorio analisi del RIS di Cagliari per maggiori accertamenti.

Ieri a Sestu i carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un normale servizio preventivo di controllo del territorio, hanno fermato e successivamente segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti, un diciannovenne del luogo, operaio, incensurato che era in possesso di questa particolare sostanza.

È la prima volta che il giovane è destinatario di tale provvedimento.

Il kief non è altro che una raccolta di tricomi che sono quei minuscoli cristalli che ricoprono le cime della pianta della cannabis. Al loro interno è contenuta la resina della pianta, ricca di tetraidro-cannabinolo, il principio attivo stupefacente. Essi sono diretti responsabili degli effetti provocati dalla cannabis per cui, raccogliendoli direttamente in tale forma, si possono ottenere tutte le proprietà psicoattive della marijuana nella sua forma più pura.

