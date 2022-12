Volotea e Ita Airways hanno aggiunto nuovi voli in vista delle festività natalizie. Lo ha reso noto l’assessore ai Trasporti, Antonio Moro. Un piano operativo per far fronte all’emergenza biglietti per i ricongiungimenti familiari e le vacanze di chi nel periodo festivo vuole raggiungere o lasciare la Sardegna.

Complessivamente si tratta di 22 collegamenti aggiuntivi sino a Natale. Le fasce orarie potenziate sono quelle centrali, con voli alle 12.10, 13, 14.20 e 16.25.

Un volo in arrivo e uno in partenza aggiuntivi per i giorni dell’11, 21 e 22 dicembre, due collegamenti in più per il 23 dicembre e tre per la vigilia di Natale, il 24, per Ita Airways nella tratta Cagliari-Milano Linate.

Stessa cosa per Volotea che sempre dall’aeroporto di Cagliari Elmas ha inserito un volo in più al giorno in arrivo e uno in partenza, destinazione Roma Fiumicino, per le giornate del 22, 23 e 24 dicembre, oltre a quelli già programmati per il 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre.

