Una ragazza è stata investita nel pomeriggio in via dei Conversi a Cagliari. La giovane è stata colpita mentre stava attraversando sulle strisce. Immediati i soccorsi, una ambulanza del 118 l’ha trasportata con urgenza in codice rosso all’ospedale Brotzu.

Secondo quanto reso noto dai medici, la donna non sarebbe in pericolo di vita. Ma dovrà fare i conti con una serie di lesioni in tutto il corpo.

