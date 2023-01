Capodanno da dimenticare per tanti cittadini di Sassari, tra piazze vuote e pochi eventi. Sui social tantissime persone hanno fatto notare il flop dell’amministrazione comunale, che è stata bersagliata di critiche.

C’è però chi ha deciso di riderci su con un meme che sta facendo il giro del web. Da qualche giorno, infatti, circola un meme della pagina della Treccani, realizzato dall’utente M.C.N., che cita la voce “Capodanno di Sassari 2023”.

La definizione, chiaramente ironica, è la seguente: “Per indicare uno stato psichico da afflizione depressione. Per estens. che esprime o rivela questo stato di afflizione e depressione: aveva un viso come il Capodanno di Sassari 23, un’aria, un’espressione come il Capodanno di Sassari 23, che mi ha fatto una pena… 2.a. Che è causa di dolore più o meno intenso, di dispiacere, di amarezza. b.Che ispira tristezza e malinconia c. che deprime, soprattutto in senso psicofisico”.

Tanti i commenti di approvazione che si dicono delusi e rammaricati per la fine dell’anno sassarese.

