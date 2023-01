C’è anche un ferito nell’incidente avvenuto a Olbia nella mattinata di sabato.

Nello scontro son rimasti coinvolti un’auto e un mezzo per la raccolta di rifiuti. Ferito il conducente del mezzo per la raccolta, soccorso dal 118 che l’ha trasportato in ospedale.

In corso gli accertamenti per comprendere le dinamiche dell’incidente.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it