Questa mattina, lunedì 23 gennaio, ha preso avvio l’installazione di opere provvisionali per la messa in sicurezza degli edifici di via G.M. Dettori interessati dai dissesti statici.

Con questa operazione, l’amministrazione fornisce il proprio contributo all’eliminazione della situazione di pericolo venutasi a creare.

L’intervento di messa in sicurezza consiste nella realizzazione di opere provvisionali finalizzate al contrasto delle rotazioni delle facciate, e quindi atte a scongiurare il rischio del ribaltamento delle murature interessate. Nonché verrà realizzata una tettoia a copertura della via, con funzione di protezione dalla caduta di ulteriori eventuali calcinacci.

Le operazioni saranno svolte senza alterare lo stato dei luoghi, in osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei beni architettonici.

