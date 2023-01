La mafia non attecchisce a Cagliari. È un dato di fatto ribadito anche oggi in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario dove è stato illustrato il Report relativo alla criminalità nel distretto di Cagliari per il 2022. Non è stata rilevata la presenza di associazioni di tipo mafioso anche se – durante lo scorso anno – sono emersi contatti e accordi con le tradizionali organizzazioni mafiose del Sud Italia nel settore del traffico degli stupefacenti e nel riciclaggio di proventi da attività illecite.

Il report – illustrato questa mattina al palazzo di Giustizia di Cagliari dalla presidente della Corte d’Appello di Cagliari Gemma Cucca – evidenzia invece un preoccupante aumento oltre che del traffico di droga anche del fenomeno dei delitti contro la libertà sessuale, di stalking e pedopornografia.

Le iscrizioni per il reato di stalking sono passate a 97 rispetto alle 85 dell’anno precedente, per le quali spesso viene richiesta in fase di indagini, anche in via d’urgenza, una misura cautelare (in genere allontanamento dall’abitazione o divieto di avvicinamento alla parte offesa). In aumento rispetto all’anno precedente è anche il numero dei procedimenti per violenza sessuale (con 20 nuove iscrizioni rispetto ai 17 dell’anno precedente).

In lieve aumento i reati contro il patrimonio, soprattutto di usura, rapina, estorsione e furto in abitazione. Preoccupazione anche per i reati commessi da minorenni o nei loro confronti. In crescita anche i casi di maltrattamenti in famiglia: a Cagliari nel giro di un anno sono passate da 98 a 104. “Si tratta di procedimenti – ha detto Cucca – per i quali spesso viene richiesta la misura cautelare, anche carceraria, che vengono definiti molto rapidamente tenuto conto della delicatezza dei fatti contestati. Permangono attivi protocolli di collaborazione con strutture istituzionali in ambito sanitario ed assistenziale che fungono da essenziale supporto in caso di reati di questo genere”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it