L’Olbia non molla e tiene a galla le sue speranze di salvezza pareggiando per 1-1 sul campo del Siena. Al vantaggio repentino dei toscani con Paloschi dopo appena 1’, la risposta di Brignani con un gran colpo di testa nella ripresa.

Una trasferta difficile per i galluresi, contro una pretendente ai playoff. Eppure i bianchi hanno risposto colpo su colpo, tenendo bene il campo anche dopo esser andati sotto in avvio di gara. Mattoncino dopo mattoncino hanno costruito le occasioni per andare in gol.

L’Olbia è ora al terzultimo posto con 20 punti.

