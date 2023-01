Numeri in crescita e stagione più lunga per il mercato delle crociere 2023 nei porti sardi. Da febbraio e fino alla seconda metà di dicembre, nei 6 scali isolani (Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano ed Arbatax) approderanno 191 navi, per una previsione di almeno 400 mila crocieristi.

“Anche se non ancora del tutto definitiva la programmazione crocieristica 2023 preme il piede sull’acceleratore della risalita“ spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna. “La proiezione di passeggeri, vista la presenza di navi più capienti, potrebbe segnare nuovi record”.

Cresce in particolare il numero degli scali ad Olbia che, rispetto ai 46 del 2022, passa a 66 della stagione alle porte.