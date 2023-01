“Mi candido per accendere nuove energie democratiche e popolari in Sardegna. Per un Pd sardo che sia in grado di unire tante forze civiche, progressiste e democratiche, autonomiste e indipendentiste democratiche intorno ad un progetto alternativo al naufragio della esperienza Solinas”. Così Giuseppe Meloni annuncia la sua candidatura alla guida del Partito Democratico regionale.

Nato e cresciuto in Gallura ma con radici profonde nel Logudoro e nel nuorese, dichiara di “aver cercato di contribuire ad una proposta unitaria, disponibile ad un passo indietro personale. Ora intendo rappresentare un’idea di Sardegna e una proposta politica innovativa è aperta”.

Alle ultime elezioni regionali, Meloni è stato tra i consiglieri più votati in tutta l’isola. Oggi è componente delle commissioni bilancio e insularità.

