Ieri a Gonnesa i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 46enne del luogo, noto alle forze dell’ordine e percettore di reddito di cittadinanza. L’uomo era stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale mentre era la guida del proprio automezzo.

Sottoposto a perquisizione personale, veicolare e successivamente domiciliare è stato trovato in possesso di 52,1 grammi di cocaina suddivisa in dieci dosi pronte per la cessione, una bilancia elettronica di precisione, materiale vario per il confezionamento in dosi dello stupefacente e della somma contante di 95 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento di precedente attività di spaccio.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e verrà inviato presso i laboratori del RIS di Cagliari per le analisi di rito in attesa del provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne disporrà la distruzione. L’uomo è stato sottoposto al regime di arresti domiciliari e nel corso della mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari l’arresto è stato convalidato e il 46enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il comune di residenza e a quello di permanere in abitazione in orario serale notturno. La vicenda verrà segnalata all’INPS per la revoca del reddito di cittadinanza.

