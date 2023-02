Folle inseguimento a San Michele da parte della Polizia locale di Cagliari. Durante l’attività gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento hanno intimato l’alt ad un’auto in via Is Mirrionis, ma il conducente si è fermato anzi, ha accelerato per darsi alla fuga.

Dopo aver fermato il veicolo, gli agenti hanno arrestato conducente e passeggere, due pluripregiudicati cagliaritani di anni 29 e 32.

A seguito del rinvenimento di sostanza stupefacente all’interno del veicolo, sono state immediatamente effettuate le perquisizioni domiciliari che hanno permesso di sequestrare altra sostanza stupefacente tipo marijuana, hashish e cocaina per un totale di circa 600 grammi totali con relativo materiale per il confezionamento.

Il conducente è risultato privo di patente di guida, il veicolo senza assicurazione.

Il tutto è stato posto sotto sequestro in attesa del rito direttissimo.

Svoltosi nella mattinata odierna, il giudice convalidava gli arresto disponendo la traduzione in carcere di un imputato è la misura cautelare degli arresti domiciliari per il secondo.

