Il vicesindaco della Città Metropolitana di Cagliari Roberto Mura ha incontrato questo pomeriggio una delegazione di tre docenti e venti studenti della Universitat Politècnica de Catalunya di Barcellona. Il gruppo è in visita a Cagliari per uno studio urbanistico della città, in collaborazione con la facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari.

Nel corso dell’incontro, Mura ha evidenziato la valorizzazione del patrimonio storico e ambientale quale elemento cruciale alla base dello sviluppo urbanistico del territorio metropolitano.



