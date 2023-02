I mercati di Campagna Amica sono l’antidoto allo spreco alimentare.

Domani, in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari in tutti i mercati sardi, aziende agricole con il sostengo dei cuochi contadini degli agriturismi della rete Terranostra daranno uno spaccato di tutte le azioni che quotidianamente mettono in pratica per combattere lo spreco del cibo.

Dai consigli per la spesa alla cucina degli avanzi, al decalogo antispreco saranno accompagnati da tanti altri segreti della tradizione contadina.

L’appuntamento è per domani mattina nei mercati di Campagna Amica di Sassari (Emiciclo e coperto di Luna e sole), Nuoro (coperto all’Exmè), Oristano (coperto via degli Artigiani) e Quartu Sant’Elena a pitz’e Serra e Monserrato in via del Redentore. Campagna Amica inoltre ha intrapreso una partnership anche con Too Good To Go per portare avanti un progetto condiviso di lotta allo spreco alimentare. A un anno dalla collaborazione abbiamo raggiunto risultati straordinari anche grazie alle aziende sarde.

La lotta agli sprechi inizia nel carrello della spesa e finisce con la riscoperta dei piatti del giorno dopo che valorizzano gli avanzi e aiutano a conservare e trasmettere le tradizioni culinarie del passato alle nuove generazioni. Durante la giornata i tutor della spesa di Campagna Amica offriranno consigli utili per gli acquisti mentre i cuochi contadini di Terranostra mostreranno le ricette della nonna basate su una tradizione del recupero anti spreco in grado di esaltare sapori e fantasia nel segno del risparmio e della sostenibilità.

