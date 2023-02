Il giudice sportivo ha reso noto con un comunicato ufficiale che la gara che ha visto affrontarsi il Modena e il Cagliari non è stata omologata. La decisione è avvenuta a seguito di un reclamo della società rossoblù a seguito della direzione confusionaria dell’arbitro Perenzoni.

Motivo del contendere la doppia ammonizione al terzino Gabriele Zappa, che non è stato espulso. A questo punto, lunedì verrà discusso il reclamo e si capirà se la decisione dell’arbitro abbia influito o meno sulla gara.

Sarà sentito anche il direttore di gara Perenzoni. Se confermerà l’errore, l’organo giudicante potrebbe anche decidere per la ripetizione della gara. Anche se le probabilità, regolamento alla mano, appaiono molto poche (ma non remote).

Sulla condotta del fischietto di Rovereto pesa una situazione del tutto simile accaduta nel 2018 in Serie C. In quella occasione, la gara tra Cuneo e Virtus Entella venne ripetuta.

