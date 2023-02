Domenica 19 febbraio, con un doppio spettacolo alle ore 11 e alle ore 16, farà tappa al Teatro Doglio di Cagliari “La Famiglia Addams“, una commedia musicale d’altri tempi e per tutte le età.

La prima apparizione di questa bizzarra famiglia risale al 1932, quando il fumettista Charles Addams pubblica una serie di vignette umoristiche sul settimanale The New Yorker. Il successo

sul grande pubblico arriva negli anni ’60 con la serie televisiva “La Famiglia Addams”, girata in bianco e nero e andata in onda prima sul network televisivo americano ABC e, a seguire, anche in

Italia. Da questo momento in poi, i personaggi di Charles Addams hanno ispirato la realizzazione di opere in diversi media – come cartoni animati, lungometraggi, videogiochi e tanti altri ancora-

fino ad arrivare a “Mercoledì” la serie cult di Netflix firmata da Tim Burton nel 2022, che riporta questa sgangherata famiglia alla ribalta tanto da scatenare una vera e propria “Mercoledì Mania”.

L’adattamento per il teatro arriva dall’estro di Andrew Lippa, Marshall Brickman e Rick Elice nella divertentissima musical comedy, che esordisce nel 2010 a Broadway con Bebe Neuwirth e Nathan Lane nei panni dei bizzarri coniugi, Morticia e Gomez Addams. In Italia, è la maestria della Compagnia della Corona, in collaborazione con il Teatro Fanin di Bologna, a riportare in scena le vicende paradossali e dense di black humour di questa famiglia d’altri tempi.

Al Teatro Doglio, in collaborazione con l’associazione Elementum, andrà in scena un sequel della versione originale: Mercoledì è cresciuta e l’idea di sposarsi la preoccupa non poco. Che reazione

avrà sua madre alla notizia? Idea! Meglio confidare tutto a suo padre assicurandosi che mantenga il segreto. Un invito a cena in casa Addams e il tradizionale “Gioco” porterà le due famiglie

a…come dire… conoscersi meglio, ritrovandosi a confessare segreti inconfessabili in una convulsa serata piena di equivoci e scomode verità che cambierà le vite di tutti.

Per festeggiare l’arrivo della Compagnia della Corona in Sardegna e il carnevale, domenica 19 Febbraio Palazzo Doglio proporrà una giornata di eventi a tema Addams, dalla colazione al pranzo e cena, dove non mancheranno le sorprese con la partecipazione di very special guest e dei Superanimatori per i più piccoli. Il dress code durante lo spettacolo e nel corso di tutta questa giornata indimenticabile – dove ci sarà da morire… dal ridere – sarà rigorosamente a tema Famiglia Addams ma tutte le maschere saranno benvenute!

Il programma completo è consultabile su: www.palazzodoglio.com.

I biglietti per i due spettacoli Doglio – alle ore 11 e alle ore 16 – di questo grande classico che a Teatro Doglio farà divertire tutti, senza limiti d’età sono in vendita nei canali di Box Office Sardegna e nel punto vendita di Viale Regina Margherita, 43, a Cagliari. Per eventuali info e prenotazioni, sarà inoltre possibile contattare il Box Office al numero 070657428.

Teatro Doglio, riaperto nel 2021 dopo trent’anni di chiusura, ha restituito a Cagliari un indirizzo prezioso per appuntamenti culturali di grande qualità. Scoperto per caso durante i lavori di ristrutturazione del vicino Palazzo Doglio, è un autentico gioiello architettonico degli anni ’60. Inserito all’interno del progetto di riqualificazione che fa capo a Palazzo Doglio, la riapertura del Teatro rianima uno dei quartieri storici della città. Ripensato come uno spazio contemporaneo, Teatro Doglio ha una struttura polifunzionale, ed è presto diventato un punto di riferimento per l’agenda culturale del capoluogo sardo, grazie a progetti di ampio respiro che ora vede l’importante collaborazione con l’associazione Elementum.

www.palazzodoglio.com