Considerato l’aumento generalizzato dei costi, il Comune di Nuoro ha esteso le misure di sostegno economico alla famiglie anche alle spese per il riscaldamento generato non solo dall’energia elettrica. Nell’avviso pubblicato oggi dall’amministrazione, oltre all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, al pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione, è stata infatti prevista la possibilità di richiedere un contributo anche per l’acquisto di gasolio, pellet, legna da ardere, bombole di gas e tutte le altre fonti di calore utili per il riscaldamento dell’abitazione.

«La giunta comunale – commenta l’assessora ai Servizi sociali Fausta Moroni – ha approvato una specifica delibera per ampliare il campo di intervento delle misure che vanno in aiuto alle famiglie in difficoltà. Per le spese di riscaldamento, il bando precedente non contemplava la possibilità di chiedere contributi riguardo a quelle sostenute per l’acquisto di legna, pellet o gasolio, che oggi rappresentano le fonti più diffuse. Inoltre, alla luce dell’aumento dell’inflazione abbiamo anche ampliato la platea dei beneficiari della misura di sostegno generale, con un occhio di riguardo alle famiglie numerose, penalizzate dagli indicatori Isee». Un’altra novità introdotta dall’amministrazione riguarda, infatti, il tetto massimo dell’Isee dichiarato per poter usufruire dei contributi, innalzato da 12mila a 15mila euro e fino a 20mila per le sole famiglie numerose composte da quattro o più figli a carico.

Le istanze per richiedere l’assegnazione dei contributi per tutte le tipologie di sostegno devono essere relative alle spese sostenute nel primo semestre 2023 e potranno essere inoltrate a partire da oggi mercoledì 8 febbraio, fino al 30 giugno 2023. Le domande dovranno essere presentale esclusivamente attraverso il servizio istanze online nel sito istituzionale del Comune, dove è disponibile l’avviso integrale con tutte le informazioni sulle modalità di presentazione.

Chi avesse necessità di chiarimenti, informazioni o assistenza per la presentazione della domanda, può fissare un appuntamento contattando i numeri 0784 216867 (Giovanna Musu) o 0784 216720 (Antonella Murru), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 11; oppure presentandosi in Comune nell’ufficio Inclusione sociale adulti e famiglie, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.