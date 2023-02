E’ di quattro arresti (tre in carcere e uno ai domiciliari) e 11 persone indagate il bilancio dell’operazione “Reazione” dell’Antiterrorismo effettuata questa mattina dai carabinieri del Ros, in collaborazione con il comando provinciale di Nuoro, lo squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, il 11° Nucleo Elicotteri di Elmas e il Nucleo Cinofili. Sono state effettuate anche undici perquisizioni a carico di altrettanti ulteriori indagati. L’operazione ha consentito di sgominare la banda neofascista “Fronte legionario sardo” protagonista di numerosi attentati e intimidazioni nel Nuorese, soprattutto in Baronia.

La mente della banda è considerato Ananio Manca, di Torpè, che nel 2004 era stato coinvolto nell’indagine per l’omicidio del cugino tredicenne Cristian Melonie altri episodi criminali.

Secondo gli inquirenti era Manca ad aggregare attorni a lui altri soggetti come i cugini Angelo e Niccolò Sulas. Il gruppo, secondo la ricostruzione investigativa, ha messo in atto azioni di lotta sul territorio utilizzando la violenza come forma di scontro politico. La banda si sovvenzionava attraverso rapine e spaccio di droga.

