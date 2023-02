A seguito di indagini della Sezione Infortunistica della Polizia Locale di Cagliari è stato individuato il conducente del veicolo che, nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 2023 ha danneggiato tre autovetture in sosta in via Medaglie D’oro.

Il giovane, 21enne residente a Carbonia, subito dopo aver causato il sinistro, si è adoperato per far recuperare il proprio veicolo gravemente danneggiato da un carroattrezzi del soccorso stradale e si è dileguato nel tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità.

Convocato presso il Comando il giovane ha ammesso le proprie responsabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it