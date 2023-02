Nominati dal presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, gli otto coordinatori provinciali della Sardegna.

Per la circoscrizione di Cagliari è stato scelto il consigliere regionale Michele Ciusa, per la circoscrizione del Sulcis il consigliere comunale di Carbonia Gianluca Lai. Nella circoscrizione del Medio Campidano l’attivista Sandro Sanna e per quella di Oristano il consigliere regionale Alessandro Solinas.

Nel centro Sardegna è l’attivista Giovanni Uda il nuovo coordinatore per la circoscrizione di Nuoro.

Per il nord Sardegna, e in particolare per la circoscrizione di Sassari, è stata nominata la consigliera regionale Desirè Manca e infine per quella della Gallura il consigliere regionale Roberto Li Gioi.

Agli otto coordinatori territoriali viene affidato il compito di avvicinare i cittadini alla politica del M5s e di avviare un confronto diretto volto a recepire le istanze delle diverse comunità.

“Il M5s riparte dai territori – si legge in una nota – si completa così la struttura territoriale sarda sotto la guida del referente regionale Ettore Licheri”.

