Cambia, a partire dal 20 febbraio 2023, il calendario delle fermate del Bibliobus di Cagliari.

A partire da lunedì 20 febbraio il calendario delle fermate del Bibliobus sarà in vigore con alcune modifiche. Dalla stessa data verrà ripristinata la fermata nel Parco dell’ex Vetreria di Pirri.

In particolare, le fermate del giovedì in via Quirra e quelle del venerdì dell’ex Vetreria, si alterneranno con delle turnazioni bisettimanali.

Questo il calendario completo delle fermate per le prossime settimane:

Dal 20 al 24 febbraio 2023:

lunedì 20: Piazza Giovanni XXIII dalle 15 alle 19;

martedì 21 febbraio: Mulinu Becciu, Via Giotto dalle 9 alle 13;

martedì 21 febbraio: Genneruxi, Piazza Islanda dalle 15 alle 19;

venerdì 24 febbraio: La Palma, Via Euro dalle 9 alle 13;

venerdì 24 febbraio: Pirri, Parco Ex Vetreria dalle 15 alle 19.

Dal 27 febbraio al 3 marzo 2023:

lunedì 27 febbraio: Piazza Giovanni XXIII dalle 15 alle 19;

martedì 28 febbraio: Mulinu Becciu, Via Giotto dalle 9 alle 13;

martedì 28 febbraio: Genneruxi, Piazza Islanda dalle 15 alle 19;

giovedì 2 marzo: Is Mirrionis, Mercato di Via Quirra dalle 9 alle 13;

venerdì 3 marzo: La Palma, Via Euro dalle 9 alle 13.

Il calendario mensile, che sarà disponibile anche sul Bibliobus, a partire da febbraio 2023, sarà costantemente pubblicato sia sul sito istituzionale del Comune di Cagliari che sulle pagine social.