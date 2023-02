Il movente all’origine dell‘omicidio di Venerato Sardu, 75 anni, potrebbe essere legata agli affitti non pagati o un tentativo di rapina.

L’uomo ucciso nella serata di ieri, nella sua abitazione in via Ogliastra, a Cagliari, avrebbe avuto una violenta discussione con Fabrizio Congiu, 52 anni, inquilino della palazzina dove si è consumato il delitto.

Dalle prime ricostruzioni, è emerso che Congiu sarebbe andato da Sardu per chiarire la questione delle mensilità non pagate o per cercare i soldi – si parla di diverse migliaia di euro – che il 75enne teneva in casa. La situazione, però, sarebbe degenerata e con un attrezzo, probabilmente una tenaglia, il 52enne lo avrebbe colpito più volte alla testa.

Dopo alcune ore, i carabinieri del Nucleo investigativo provinciale sono arrivati all’inquilino 52enne, grazie a diverse testimonianze sul rapporto tra i due ma soprattutto dalla videosorveglianza che Sardu aveva sistemato nella facciata della palazzina e nella sua abitazione, probabilmente per paura di venire aggredito.

Il 52enne è stato accompagnato così in carcere a Uta con l’accusa di omicidio. L’interrogatorio si terrà tra domani e dopodomani.

A segnalare il fatto è stata la figlia del 75enne che non riusciva a contattare il padre. I Vigili del fuoco hanno sfondato la porta e una volta entrati hanno trovato il corpo senza vita di Sardu.

Sul posto anche il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

I Ris hanno sequestrato diversi oggetti: una tenaglia, che potrebbe essere stata usata per uccidere l’uomo, altri attrezzi e un coltello.

