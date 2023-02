Per cause in corso di accertamento una moto si è scontrata con un mezzo pesante al chilometro 40 della strada statale 263 “di Giba”, in località Siliqua. A causa dell’impatto, avvenuto in prossimità dell’imbocco della galleria Medau Zirimilis, si registra un deceduto.

Il traffico è stato provvisoriamente bloccato.

