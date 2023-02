Si è presentato dalla madre, nella sua abitazione a Selargius, nonostante il divieto del Gip del Tribunale di Cagliari di avvicinarsi alla donna per maltrattamenti in famiglia.

Una volta giunti sul posto, i carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno trovato nella camera da letto del giovane di 33 anni: 8 cartucce per fucile da caccia calibro 16, una pistola scacciacani calibro 22 e una cuffia nera sulla quale erano stati creati due fori per gli occhi e uno per il naso. Il tutto faceva pensare a un piano per una rapina.

Il ragazzo è stato quindi denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni, oltre che per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it