Piero Comandini è ufficialmente il nuovo segretario regionale del Partito Democratico. Nella sua prima “uscita” nel ruolo, ha presentato i buoni propositi per la guida del partito.

“Lavorerò da subito per costituire un tavolo di coalizione con tutte le forze di opposizione. Per creare un programma politico di governo, da presentare alle prossime elezioni regionali” ha annunciato in conferenza stampa.



Il motivo è presto detto. “Adesso è necessario costruire un’alternativa al governo sardo leghista presente in Regione. Lo faremo insieme alle forze politiche di opposizione allargando il campo alle forze interessate a costruire questa alternativa”.

Infine la stoccata a Solinas. “Emilio Lussu o Mario Melis non avrebbero mai messo la loro sorte politica nelle mani della Lega e di Salvini. Solinas ha scelto Pontida e ha abbandonato Abbasanta”.

