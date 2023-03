Una donna, impegnata come badante a casa di una anziana, ha riportato delle critiche ustioni alle braccia dopo che la bombola che tentava di cambiare ha preso fuoco.

Il fumo dell’incendio ha riempito tutta la casa, intossicando sia l’anziana signora che la figlia. Assieme alla badante sono state poi curate dal personale medico del 118 e portare all’ospedale per accertamenti.

Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i carabinieri per i rilievi. La donna è ora ricoverata in ospedale.

