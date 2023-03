La Primavera rossoblù cede di misura in casa al Milan per 0-1. Una nuova sconfitta che allontana il Cagliari dalla zona playoff: decide una rete in chiusura di primo tempo firmata da Zeroli.

I rossoblù pagano sia le diverse assenze che un atteggiamento un po’ prudente per quasi un’ora. Nella ripresa succede poco a livello di occasioni da rete, il Cagliari propone ma non conclude. E finisce anche in 10 per l’espulsione di Belloni.

A quel punto per i rossoneri è stato semplice conservare il vantaggio.

