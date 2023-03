La Sardegna è al primo posto tra le regioni italiane per il sostegno alle comunità di emigrati.

È quel che è emerso ieri durante la seduta della Consulta Regionale dell’Emigrazione, presieduta dall’assessora regionale del Lavoro, Ada Lai, per analizzare ed esprimere il parere sul Programma annuale dell’emigrazione 2023.

Un adempimento formale finalizzato all’acquisizione della delibera da parte della giunta regionale per la concessione dei contributi annuali ai circoli, federazioni e associazioni e per la realizzazione di progetti di promozione della Sardegna e delle sue peculiarità.

La Consulta, composta dai consultori rappresentanti delle comunità in Svizzera, Italia, Argentina, Danimarca, Brasile, Olanda, Germania, Spagna, Canada, Australia, Belgio, Gran Bretagna, Francia, USA, dagli esponenti delle associazioni di tutela e dei sindacati e da tre esperti nominati dal Consiglio regionale, ha espresso compiacimento per il coinvolgimento e per le proposte formulate dall’assessora Lai, orientate ad una valorizzazione delle comunità degli emigrati in Italia e nel mondo.

“La Giunta Solinas – ha affermato Lai – è impegnata nel favorire la modernizzazione del modello di funzionamento della rete di circoli. Bisogna rilanciare il loro ruolo affinché diventino ambasciatori di Sardegna nel mondo, promotori di progetti identitari, delle nostre eccellenze e tradizioni millenarie”.

L’assessora ha confermato il programma della Conferenza internazionale dell’emigrazione, che si terrà a Cagliari nei giorni 28-29 aprile prossimi, ribadendo che sarà l’occasione “per un necessario confronto propositivo sul futuro dell’emigrazione sarda”.

Il Programma annuale dell’emigrazione 2023 prevede uno stanziamento complessivo di oltre 2 milioni di euro, che colloca la Sardegna al primo posto tra le regioni italiane per il sostegno alle proprie comunità di emigrati.

