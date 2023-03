L’artista sardo Crisa ha realizzato in via Matteotti, a Sant’Antioco, un’originalissima opera di street art sulla cabina elettrica a torre di E-Distribuzione (Gruppo Enel) che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, con la supervisione e la direzione artistica di Giorgio Casu in arte Jorghe.

L’opera è stata inaugurata dai rappresentanti di E-Distribuzione Marcello Coffaro e Roberta Casciello e dell’amministrazione Comunale di Sant’Antioco con il sindaco Ignazio Locci e l’assessore Luca Mereu.

La realizzazione dell’opera nasce da due progetti, diversi ma con finalità simili e complementari: da una parte E-Distribuzione con il suo progetto Cabine d’Autore, che sta portando avanti sull’intero territorio nazionale per valorizzare la bellezza e gli artisti locali, in un’ottica di sostenibilità ambientale; dall’altra il Comune di Sant’Antioco con il suo progetto di Museo Diffuso, per dare una nuova immagine ad angoli del centro del Sulcis Iglesiente migliorando il paesaggio e il decoro urbano grazie all’espressione artistico-creativa di artisti professionisti o emergenti, nonché scuole e associazioni.

“L’opera di Crisa arricchisce il nostro progetto di street art e riqualificazione urbana che si inserisce nell’ambito del più ampio Museo Diffuso Isola di Sant’Antioco – commenta il sindaco Ignazio Locci – e nel contempo suggella il rapporto di collaborazione con E-Distribuzione, avviato, sul versante artistico, con l’opera di Giorgio Casu realizzata nel 2020 nella torretta di via Belvedere. Ci auguriamo si possa proseguire su questo solco, all’insegna dell’arte e della collaborazione”.

“Questa iniziativa rinnova e valorizza la nostra amicizia e collaborazione con l’amministrazione di Sant’Antioco – afferma Marcello Coffaro, responsabile dell’area operativa Sardegna di E-Distribuzione – Le cabine elettriche diventano anche spazi artistici, coniugando i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano il nostro impegno”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it