Così come fatto un anno fa per i profughi ucraini in fuga dalla guerra, Cantina Su’Entu ripropone una gara di beneficenza per aiutare le famiglie siriane colpite dal tragico terremoto del 6 febbraio scorso, che ha causato 55mila vittime e oltre un milione e mezzo di sfollati.

Per l’evento, che si terrà il prossimo 26 marzo in un noto ristorante di Cagliari, sono stati chiamati ai fornelli gli chef stellati Claudio Melis, Oliver Piras, Salvatore Camedda, Francesco Stara e altri nomi conosciuti nel mondo della ristorazione isolana e non solo.

Presente anche il curatore della Guida Vini del Gambero Rosso, Giuseppe Carrus: “Ancora una volta la ristorazione e il vino si mostrano unite nel nome della solidarietà. È un piccolo contributo che trasmette l’idea che vino e ristorazione sono pronte a fare la loro parte anche per il sociale”.

Dello stesso avviso il titolare della cantina sarda nonché Cavaliere del Lavoro, Salvatore Pilloni: “È importante anche nei momenti di festa non dimenticarsi degli ultimi. Per questo motivo come ormai da tradizione promuoviamo, grazie alla generosità degli chef, una cena degustazione con i nostri vini per far arrivare un aiuto concreto alle popolazioni della Siria, devastate da anni di guerra e oggi piegate dal sisma”.

Il ricavato della cena verrà donato in beneficenza per sostenere le attività in Siria di Unhcr – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it