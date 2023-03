L’assessore dell’Innovazione tecnologica, Ambiente e Politiche del mare di Cagliari, Alessandro Guarracino, è intervenuto alla presentazione in anteprima del docufilm “Oltre i luoghi comuni”, ospitata a Fiumicino.

“Stiamo tracciando un percorso virtuoso che rappresenta, per alcuni aspetti, un modello d’eccellenza sicuramente a livello nazionale” ha spiegato. Aggiungendo che il Comune di Cagliari è impegnato in “sistemi più flessibili che garantiscano il maggior decoro del contesto urbano, oltre ad azioni mirate per la riduzione complessiva dei rifiuti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it