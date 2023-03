Si è concluso con un nulla di fatto il primo interrogatorio a Monica Vinci, arrestata con l’accusa di omicidio aggravato della figlia Chiara Carta con 30 coltellate. La donna aveva anche tentato di uccidersi lanciandosi dalla finestra.

In carcere a Uta, la donna ha fatto scena muta davanti alla gip Federica Fulgheri. Si è messa a piangere quando ha sentito scandire il suo nome nell’introduzione, poi si è chiusa in se stessa e si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Il legale, Gianluca Aste, ha confermato che verrà fatta la richiesta per un esame psichiatrico per valutare l’eventuale l’infermità mentale.

