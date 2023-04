Il sorriso a Claudio Ranieri non manca mai. Neanche nell’amarezza di aver perso due punti per strada nel pareggio tra il suo Cagliari e il Sud Tirol.

“Sono contento della prestazione dei miei ragazzi” spiega in conferenza stampa post gara. “Abbiamo fatto la gara più bella, un episodio alla fine ci condanna. Dispiace: abbiamo fatto tanto per chiudere la gara e ripetuto tutto quello che avevamo preparato in settimana. Il risultato non ci sorride”.

