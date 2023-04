Sopralluogo della Commissione Mobilità in via Roma, a Cagliari, per la verifica dell’assetto della viabilità insieme all’assessore.

“La città è in panne da una settimana e tra dieci giorni inizieranno i lavori anche in viale Trieste”. Così il consigliere comunale PD Matteo Lecis Cocco Ortu sulla sua pagina Facebook dove in una foto si mostra accanto alla collega di Possibile, Francesca Mulas.

“Come Consiglio comunale chiediamo un coordinamento efficace tra servizi, enti e assessorati per affrontare questa fase. E chiediamo di affrontarla con l’approccio di essere al servizio dei cittadini e degli utenti deboli in particolare”, continua Cocco Ortu.

“Il trasporto pubblico locale e chi sceglie mezzi alternativi all’auto privata non può essere considerato un peso ma una risorsa che aiuta la collettività”, aggiunge il consigliere dem che ricorda che la fine dei lavori è prevista per il 19 giugno 2024.

