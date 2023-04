Via da lunedì prossimo al cantiere per il rilancio di viale Trieste a Cagliari: si comincia dal tratto che va da piazza del Carmine a via Caprera. Previste chiusura al traffico e modifiche alla viabilità.

Il cantiere andrà avanti sino all’incrocio con via Roma: i lavori finiranno entro l’anno. È il secondo grande intervento dopo l’avvio del restyling di via Roma lato portici.

All’interno del cantiere sarà creato un corridoio accessibile per raggiungere abitazioni e garage privati, e per i mezzi di soccorso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it