Un violento incidente è accaduto in serata in viale Poetto a Cagliari. Una Mini, probabilmente per l’alta velocità, ha saltato il cordolo spartitraffico andando a impattare contro una Punto che viaggiava sull’altro lato.

Il bilancio è di sei feriti, di cui due gravissimi. Sul luogo sono intervenute sei ambulanze che hanno poi trasportato tre uomini e tre donne al Brotzu, al Policlinico e al Santissima Trinità.

Il traffico è rimasto bloccato per molto tempo. I vigili del fuoco si sono impegnati per rimuovere i veicoli dalla carreggiata.

